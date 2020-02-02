МакSим попала в больницу в связи с «адскими болями»

Марина Абросимова, она же МакSим, оказалась в больнице в связи с «адскими болями». Об этом рассказали представители артистки.

Знаменитая исполнительница попала в одну из клиник в связи с плохим состоянием здоровья. Как сказала ее ассистентка Маргарита Соколова, МакSим не может нормально спать ночами по причине сильных болей в организме. Официальной информации о теперешнем положении Марины Абросимовой нет на данное время.

Прежде представители российской певицы сообщили, что та уходит в бессрочный отпуск из-за отрицательного здоровья. Она лежала в лечебнице, и врачи советовали на время отказаться от выступлений. Помимо того, звезде рекомендовали восстановить собственный сон, потому как до этого она плохо спала и жаловалась на головные боли. Почти один год назад МакSим попала в ДТП, и ее текущее состояние связанно именно с этим фактором.

Будущая певица начала заниматься музыкой еще в детские годы. Она обучалась в профильной школе по классу фортепиано и вокала. В конце марта 2006 года вышел ее первый полноформатный альбом «Трудный возраст», получивший спустя небольшой промежуток времени статус платинового, всего на ее счету шесть дисков. За довольно малый срок Абросимова стала одной из наиболее популярнейших исполнительниц России, благодаря невероятной работоспособности и эксклюзивному стилю. Интересна общественности МакSим и тем, что большую часть собственных треков информирует сама, считая их автобиографическими.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней. Многие поклонники, глядя на Екатерину Климову, засомневаются, что когда-то она не могла назвать себя красавицей. Российская знаменитость 2 февраля опубликовала в личном Instagram-аккаунте изображение, продемонстрировав многочисленным поклонникам, как выглядела в 18 лет. «Густые волосы, брови вразлет и приятная […]