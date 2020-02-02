Очевидец раскрыл детали нападения террориста в Лондоне

Очевидец раскрыл детали нападения террориста в Лондоне

02.02.2020, 18:58, Новости дня

Нападавший в Лондоне мужчина атаковал людей с тесаком в руках, на груди у него были канистры, напоминающие взрывное устройство, сообщил очевидец инцидента, студент Галлем Булэн в СМИ.

«Я переходил улицу, когда увидел человека с тесаком и с канистрами серебристого цвета у него на груди, за которым, как я понимаю, гнался полицейский в гражданской одежде. Потому мужчину [с ножом] застрелили, а я побежал в библиотеку и укрылся там», – рассказал Булэн агентству Press Association, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян.



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