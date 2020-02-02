Очевидец раскрыл детали нападения террориста в Лондоне

Нападавший в Лондоне мужчина атаковал людей с тесаком в руках, на груди у него были канистры, напоминающие взрывное устройство, сообщил очевидец инцидента, студент Галлем Булэн в СМИ.

«Я переходил улицу, когда увидел человека с тесаком и с канистрами серебристого цвета у него на груди, за которым, как я понимаю, гнался полицейский в гражданской одежде. Потому мужчину [с ножом] застрелили, а я побежал в библиотеку и укрылся там», – рассказал Булэн агентству Press Association, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней. Многие поклонники, глядя на Екатерину Климову, засомневаются, что когда-то она не могла назвать себя красавицей. Российская знаменитость 2 февраля опубликовала в личном Instagram-аккаунте изображение, продемонстрировав многочисленным поклонникам, как выглядела в 18 лет. «Густые волосы, брови вразлет и приятная […]