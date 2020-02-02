МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 2 февраля заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом он сказал, выступая при возложении цветов к памятнику национальному герою Калевипоэгу, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», – сказал он.
30 января посольство РФ в Таллине опубликовало в Facebook комментарий спикера российского МИД по поводу празднования в Эстонии 100-летия Тартуского договора.
«Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 годов, утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права – СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН», – заявила Захарова.
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с празднованием в Эстонии 100-летия Тартуского…
Posted by Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia on Neljapäev, 30. jaanuar 2020
Тартуский мир – договор, заключенный между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту. Договор был заключен по окончании Эстонской войны за независимость.
Согласно договору, Россия признавала независимость Эстонии, отдавала ей все эстонские поселения, в том числе город Нарва, волости Козе (сейчас – часть Ленинградской области РФ) и Печорский край (сейчас – часть Псковской области РФ). Россия отказывалась от находящейся в Эстонии собственности Российского государства, обязывалась вернуть эвакуированное из Эстонии имущество и уступала Эстонии 15 миллионов золотых рублей, между государствами устанавливались дипломатические отношения.
В 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, причиненного советской оккупацией. Однако в министерстве иностранных дел Эстонии тогда сказали, что не будут требовать компенсации от Москвы. В Латвии ущерб оценили в €185 млрд, в Литве – в $30 млрд. В октябре 2018 года Эстония оценила ущерб от советской оккупации в €1,2 млрд.
В 2019 году по случаю годовщины Тартуского мира Рейнсалу написал статью, в которой заявил, что РФ должна возместить Эстонии ущерб за советскую оккупацию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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