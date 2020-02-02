Глава Госдепартамента отправляется в Узбекистан

Глава Госдепартамента отправляется в Узбекистан

02.02.2020, 18:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье отправляется в Узбекистан, где встретится с президентомэтой страны Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Об этом сообщили в воскресенье в Госдепартаменте, отметив, что Помпео подтвердит поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана, а также проводимых им реформ в сфере политики, экономики и прав человека.

Госдепартамент напомнил, что президент Мирзиеев побывал в Белом доме в 2018 году, отметив, что этот визит стал началом новой эры стратегического партнерства между двумя странами.

Объем торговли между США и Узбекистаном в прошлом году вырос на две трети по сравнению с 2018 годом, отметили в Госдепартаменте. Узбекистан стал ведущим экспортером американских товаров в Центральной Азии.

Для поддержания ключевых реформ США оказывают Узбекистану значительную поддержку в развитии рынков капитала, совершенствовании бюджетного процесса и системы налогообложения, а также укреплении принципа верховенства закона, напомнили в Госдепартаменте.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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