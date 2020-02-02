В Северной Осетии неизвестные насильно посадили в машину журналиста и устроили обыск

В Северной Осетии неизвестные насильно посадили в машину журналиста и устроили обыск

02.02.2020, 18:51, Новости дня

Региональное отделение Союза журналистов РФ в Северной Осетии потребовало найти напавших на журналиста Дэвида Мамедова, которого силой посадили в автомобиль и обыскали.

«Союз журналистов Северной Осетии (региональное отделение Союза журналистов России) требует от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях», – сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Мамедов подвергся нападению неизвестных, они насильно посадили его в автомобиль «Нива» 1 февраля, где устроили обыск.

«Как рассказал сам Мамедов, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения. Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещенных веществ, угрожая «задержанному», что его «закроют». Не найдя ничего запрещенного в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали «одеваться по-местному» и отпустили», – говорится в сообщении.

Глава реготделения Союза журналистов Тимур Кусов заявил, что в организации ожидают «оперативной реакции» МВД. Он уточнил, что заявление о нападении от Мамедова поступило в одно из отделений ведомства 1 февраля.

Дэвид Мамедов работает с республиканскими и федеральными СМИ, он публикуется на североосетинском портале «15-й Регион». Журналист готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведет свой видеоблог.

В январе в ХМАО Следственный комитет начал проверку в отношении директора реабилитационного центра для осужденных «Белый медведь» Юрия Артеменко, который ранее угрожал местному журналисту Дмитрию Завьялову.



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