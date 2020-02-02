Возвращение в Стормиленд: Кайли Дженнер с размахом отметила двухлетие своей дочери

1 февраля маленькой дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта и внучке Крис Дженнер исполнилось два года. И Кайли не поскупилась, чтобы сделать этот день незабываемым, причем не только для именинницы. Утром Кайли опубликовала в своем Instagram большой пост с трогательным поздравлением и с десяток кадров, которые раньше никто нигде не видел, а вечером собрала всех на вечеринку в честь именинницы. В том, что она снова будет необычной, не было даже сомнений.

Это будет настоящее безумие, не могу дождаться, —

обещала Кайли и не обманула.

После успеха прошлогодней вечеринки (в честь первого дня рождения малышки Сторми) Кайли решила придерживаться заданного курса и в этом году снова возродила Стормиленд — веселый парк аттракционов, который звездная мама создала специально для своей дочки и ее гостей — больших и маленьких.

Как и в прошлый раз, на входе была установлена огромная надувная голова — копия повзрослевшей Сторми. У нее был открыт рот, только пройдя через который можно было оказаться на вечеринке. Внутри приглашенных ждал целый лабиринт из игровых зон. Так что на входе каждому вручали карту — чтобы не заблудиться.

Пока маленьких гостей развлекали аниматоры в костюмах троллей — любимых мультперсонажей Сторми, взрослые могли пропустить по бокалу за здоровье именинницы в специальном баре, где подавали десерты, украшенные именем девочки, или запечатлеться в фотозоне — среди подушек с портретом малышки, а потом — на ледяных креслах, установленных в зоне, посвященной еще одному любимому мультику Сторми «Холодное сердце».

Не обошлось и без аттракционов. В центре была установлена огромная надувная горка в форме головы именинницы с радугой, выходящей из ее рта. Ну и, конечно, Кайли не была бы самым юным миллионером, если бы не сумела монетизировать происходящее — гостям предлагали приобрести толстовки, футболки, подушки и прочий мерч с изображением Сторми.

В конце был подан трехъярусный торт, верхушку которого украшала, понятное дело, голова именинницы с паучьими ножками в форме гаечных ключей и светящейся радугой, исходящей изо рта.

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