Ченнинг, не сегодня: Джесси Джей рассказала, что предпочтет времени с любимым

Джесси Джей и Ченнинг Татум недавно объявили о возобновлении отношений. С тех пор на всех светских мероприятиях влюбленные появляются вместе, а фотографы ловят их восхищенные взгляды друг на друга. Все они, впрочем, мало связаны с физическим влечением — в своей колонке для The Times of London 31-летняя Джесси призналась, что секс как раз не входит в тройку ее любимых занятий.

Размышляя о том, как ей нравится проводиь свой обычный день, она рассказала, что начнет его ровно в семь — по звонку будильника, а продолжит не завтраком в постель, а уборкой дома.

Я составляю список дел, обхожу каждую комнату вместе со своей помощницей и решаю, что нужно сделать или купить. Уборка — это мой любимый язык. Приготовление пищи, организация, пение и секс — именно в таком порядке, —

утверждает Джесси.

Остается надеется, что Татума такой порядок вещей — не только в доме — тоже устраивает. Ведь вечером, заверяет певица, она тоже в заботах — занимается релаксацией и спа-процедурами.

По вечерам я люблю расслабиться в ванне или медитации. Я включаю хорошую музыку, зажигаю свечи, делаю маску для лица, надеваю сексуальное нижнее белье и просто бываю сама с собой.

Кроме того, Джесси посвящает много времени «энергетическому очищению» и для этого ходит на специальные духовные сеансы.

О романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года, после того как они были замечены на романтическом свидании в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле. Спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга Дженна Дьюэнн официально подала на развод, поставив точку в отношениях, о конце которых они объявили еще весной. В декабре 2019 года Джесси и Татум разошлись. Первым об этом сообщил журнал Us Weekly: «Ченнинг и Джесси расстались около месяца назад, но остались хорошими друзьями». Инсайдер издания People также добавил:

Там не было никакой драмы. Они просто решили идти разными путями. У них разные приоритеты по жизни, мало пересечений. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с дочерью Эверли, а Джесси предпочитает Англию.Но спустя два месяца возобновили свои отношения, вместе появившись на церемонии. MusicCares Person of the Year

Нет никого более потрясающего и красивого, чем Джесс. И да, включая мою бывшую. Так что извините за ваше мнение. Но то, что я сказал, — это факты. Только факты, —

написал после Татум в соцсетях.

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