«Врачи не говорят, что я заражен». Китаец с коронавирусом пожаловался на больницу в России

Находящийся в инфекционной больнице российского города Чита (Забайкальский край) гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого якобы обнаружили коронавирус 2019-nCoV, заявил, что медики не предоставляют ему информацию о состоянии здоровья.

Об этом 2 февраля он сообщил агентству «Чита.Ру».

«Я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей. Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», – цитирует китайца агентство.

Он отметил, что у его двухлетней дочери температура и понос.

«Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации. Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь», – рассказал Ван Юньбинь.

По его словам, кровь на анализ брали шесть раз за неделю, «но так и не дали ни одного результата».

О первых двух случаях заражения коронавирусом в России информация появилась 31 января. По данным властей страны, заболевшие – китайцы, они находятся в Тюменьской области и Забайкальском крае РФ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., скончалось 304 человека. Еще один пациент умер от вируса на Филиппинах.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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