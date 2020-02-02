В Польше тестируют беспилотный городской трамвай

На улицах Кракова начали тестировать первый беспилотный в городе трамвай. Его разработкой занималась польская фирма Newag.
Newag специализируется на сборке рельсовых транспортных средств, и ее работники сконструировали первый в польском государстве автономный в полной мере трамвай. Ездит машина по маршруту №18. Вместо водителя – компьютерный механизм с передатчиками GPS, которая дает возможность системе правильно регулировать скорость, останавливаться в положенных местах, закрывать и открывать двери, а также выполнять иные действия, типичные для подобного транспорта. В данное время новинка испытывается только лишь в ночной период суток, чтобы не оказывать помех стандартным транспортным средствам. Всего в рамках данной процедуры машина проезжает около трех километров.
При поездке в салоне находятся авторы проекта для мониторинга функционирования компьютерной системы. Пока что точной информации нет, когда именно беспилотники-трамваи станут полноценно курсировать по улицам Кракова. Вероятно, их запустят по маршрутам, полностью проходящим по выделенным линиям.
Ранее сообщалось о запуске компаниями Yamaha и Sony беспилотного безоконного автобуса. Он являет собой машину на пять мест для поездок по курортным местам, в частности, в ботанических садах Окинавы.
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Последнее: На улицах Кракова начали тестировать первый беспилотный в городе трамвай. Его разработкой занималась польская фирма Newag. Newag специализируется на сборке рельсовых транспортных средств, и ее работники сконструировали первый в польском государстве автономный в полной мере трамвай. Ездит машина по маршруту №18. Вместо водителя – компьютерный механизм с передатчиками GPS, которая дает возможность системе правильно регулировать […]
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