В южной части Лондона произошел теракт

В южной части столицы Великобритании, как пишет местная полиция в официальном Twitter-аккаунте, произошел теракт. Неизвестный гражданин, вооруженный ножом, прямо на улице Лондона, ранил несколько прохожих.
Правоохранители, отмечается в заявлении, застрелили нападавшего. Точное количество пострадавших и их состояние не уточняется.
В лондонской полиции преступление квалифицировано как террористический акт.
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