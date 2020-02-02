В южной части Лондона произошел теракт

В южной части столицы Великобритании, как пишет местная полиция в официальном Twitter-аккаунте, произошел теракт. Неизвестный гражданин, вооруженный ножом, прямо на улице Лондона, ранил несколько прохожих.

Правоохранители, отмечается в заявлении, застрелили нападавшего. Точное количество пострадавших и их состояние не уточняется.

В лондонской полиции преступление квалифицировано как террористический акт.

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