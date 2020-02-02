Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

В Швейцарии закончился чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Разыграны награды в гонке преследования у девушек. Победу одержала российская спортсменка Анастасия Шевченко.
Анастасия не допустила ни одного промаха, преодолев 10 километров за 30 минут 45,7 секунды. Норвежка Аасне Скреде проиграла чемпионке 15 секунд. Третьей пришла на финиш болгарка Милена Тодорова. Еще одна россиянка Анастасия Хайруллина заняла десятое место.
Сборная РФ поделила с командой Норвегии первое место по количеству медалей. В активе наших биатлонистов пять золотых наград, три серебряных и одна бронзовая.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На улицах Кракова начали тестировать первый беспилотный в городе трамвай. Его разработкой занималась польская фирма Newag. Newag специализируется на сборке рельсовых транспортных средств, и ее работники сконструировали первый в польском государстве автономный в полной мере трамвай. Ездит машина по маршруту №18. Вместо водителя – компьютерный механизм с передатчиками GPS, которая дает возможность системе правильно регулировать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-супруга Малинина Ольга Зарубина рассказала об обмане оказавшегося аферистом возлюбленного / 20 декабря
- Стас Барецкий раскрыл причину потасовки с сыном Никаса Сафронова / 30 декабря
- Мнение: Кто не скачет, тот китаец / 3 декабря
- В суде Кирова огласили приговор матери, оставившей дома умирать 3-летнюю дочь / 17 января
- Мнение: Подруга говорит, что он просто абьюзер / 25 марта
- Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые показали лицо новорожденной дочери / 11 января
- Sohu: У России есть шанс свергнуть гегемонию США после фиаско на Ближнем Востоке / 1 февраля
- Некомпетентность и жажда оваций подталкивают Зеленского и его окружение к огромной череде непоправимых ошибок / 31 декабря