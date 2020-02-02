Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

02.02.2020, 18:31, Новости дня

В Швейцарии закончился чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Разыграны награды в гонке преследования у девушек. Победу одержала российская спортсменка Анастасия Шевченко.

Анастасия не допустила ни одного промаха, преодолев 10 километров за 30 минут 45,7 секунды. Норвежка Аасне Скреде проиграла чемпионке 15 секунд. Третьей пришла на финиш болгарка Милена Тодорова. Еще одна россиянка Анастасия Хайруллина заняла десятое место.

Сборная РФ поделила с командой Норвегии первое место по количеству медалей. В активе наших биатлонистов пять золотых наград, три серебряных и одна бронзовая.

Источник: Вести



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