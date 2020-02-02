Поклонская ответила на замечание Собчак по поводу «голливудской» фотосессии

Поклонская ответила на замечание Собчак по поводу «голливудской» фотосессии

02.02.2020, 18:30, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак оценила «голливудскую» фотосессию депутата Государственной думы Натальи Поклонской.

«Поклонская в игривом настроении», – написала Собчак в своем телеграм-канале. К посту она прикрепила скриншот с Instagram-профиля депутата.

«Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться?», – ответила парламентарий в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) 2 Фев 2020 в 5:32 PST

Напомним, в воскресенье депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях снимки с фотосессии в «голливудском стиле», в которой она сменила образ «непослушного депутата или злючего прокурора».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На улицах Кракова начали тестировать первый беспилотный в городе трамвай. Его разработкой занималась польская фирма Newag. Newag специализируется на сборке рельсовых транспортных средств, и ее работники сконструировали первый в польском государстве автономный в полной мере трамвай. Ездит машина по маршруту №18. Вместо водителя – компьютерный механизм с передатчиками GPS, которая дает возможность системе правильно регулировать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика