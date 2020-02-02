Поклонская ответила на замечание Собчак по поводу «голливудской» фотосессии

Телеведущая Ксения Собчак оценила «голливудскую» фотосессию депутата Государственной думы Натальи Поклонской.
«Поклонская в игривом настроении», – написала Собчак в своем телеграм-канале. К посту она прикрепила скриншот с Instagram-профиля депутата.
«Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться?», – ответила парламентарий в своем Instagram.
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Напомним, в воскресенье депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях снимки с фотосессии в «голливудском стиле», в которой она сменила образ «непослушного депутата или злючего прокурора».
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