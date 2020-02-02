Журналисты нашли хозяйку «собаки элитной породы», с которой говорил нардеп от «Слуги народа»

Пенсионерку, которая 31 января позвонила в студию канала «112 Украина» и услышала предложение народного депутата от фракции «Слуга народа» Евгения Брагаря продать «собаку элитной породы», чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, зовут Любовь Колючая, она живет в селе Аджамка Кировоградской области, сообщает «CBN: Центральноукраїнське бюро новин».

Женщина рассказала, что у нее есть собака. Домашнего питомца зовут Шарик. Шарику 14 лет, он почти не видит, сообщила пенсионерка.

Фото: cbn.com.ua

Отвечая на вопрос «Страны», чтобы она ответила Брагарю, женщина сказала: «Пусть мозги свои продаст. Нужно же немного думать, что говоришь. Он молодой, может еще не научился. Пусть учится».

Пенсионерка рассказала также, что Брагарь после эфира звонил ей.

«Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвонится после. Я ему сказала, что, бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали», – отметила она.

По словам Колючей, на парламентских выборах она голосовала за партию «Слуга народа», а на президентских – за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

Она рассказала, что болеет и давно не покупала фрукты.

«В супермаркете косточки за 23 грн / кг, то, что собакам берут, а мы себе покупаем. Варим, обсмоктуем и собаке отдаем. Недавно дед купил килограмм яблок подешевле, а они вообще невкусные, помятые… У меня проблемы со щитовидкой, я бы гранат с удовольствием съела бы, королек, банан», – добавила пенсионерка.

По словам женщины, сейчас бы она не голосовала за «Слугу народа».

25-летний Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

31 января во время эфира на телеканале «112 Украина», рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат сказал: «Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…»

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: «Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни».

Идею нардепа высмеяли в соцсетях, в НАК «Нафтогаз» объяснили, кто имеет право на субсидию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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