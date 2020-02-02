Independent — Аббас отказался отвечать на звонки Трампа после его предложения по Израилю

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что отказывается каким-либо образом общаться с представителями Израиля или США, пишет Independent. Он заявил на встрече стран Лиги арабских государств, что категорически не принимает предложенного Дональдом Трампом плана по урегулированию арабо-израильского конфликта.



Reuters

Палестинская автономия оборвала все связи с Израилем и США после анонсированного Дональдом Трампом плана по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, пишет Independent. Как напоминает издание, американский президент во вторник предложил оставить под управлением палестинцев части Западного берега реки Иордан, а Израилю отдать его поселения и почти весь Восточный Иерусалим.

В итоге в субботу прошло экстренное заседание стран Лиги арабских государств в Каире, на котором Махмуд Аббас заявил: «Мы проинформировали израильскую сторону, что ни с ними, ни с Соединёнными Штатами никаких отношений не будет, включая сферу безопасности». Так, по его словам, он отказался говорить с Трампом по телефону и отвечать на его сообщения и даже смотреть на копию плана, «потому что я знаю, он использует это, чтобы сказать, что консультировался с нами».

Аббас заверил, что никогда не примет предложенного решения: «В моей истории не будет записано, что я продал Иерусалим». По его словам, он намерен покончить с властью Израиля над палестинской территорией и установить государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Но при этом палестинцы отказываются признавать США единственным посредником в каких-либо переговорах с Израилем, добавил Аббас, пригрозив, что обратится в международные организации, включая ООН.

Глава ЛАГ поддержал Аббаса, отметив, что в позиции США произошёл резкий поворот, который не способствует достижению мира и справедливого решения. Он также призвал стороны вести переговоры для достижения компромисса, который удовлетворил бы их обеих.

В своём финальном заявлении лидеры ЛАГ назвали предложение Трампа «шагом назад в мирном процессе, который длится три десятилетия». По их словам, это предложение не отвечает минимальным правам и чаяниям палестинского народа.

Арабские страны настаивают на решении конфликта, которое проходило бы в рамках соглашения от 2002 года. В нём Израилю предлагалось наладить связи с арабским миром в обмен на возвращение Палестине её территорий, захваченных Израилем в 1967 году, напоминает Independent.

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