Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

02.02.2020, 18:30, Новости дня

В московском аэропорту Внуково прокомментировали задержку вылета рейса Москва — Санкт-Петербург авиакомпании "Россия" 30 января. По сообщению воздушной гавани, инцидент с задержкой одного из рейсов авиакомпании "Россия", в результате которого с самолета сняли телеведущую Ксению Собчак, не был связан с деятельностью специального летного отряда "Россия".

Ранее Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что находится на борту самолета авиакомпании "Россия", но не может вылететь, так как небо якобы перекрыли на полтора часа. Телеведущая написала, что попросила "спустить ее на землю с борта", и что она "в возмущении".

Самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап, после чего сотрудники транспортной полиции составили протокол и вместе с недовольной пассажиркой покинули рейс. Самолет вылетел в Санкт-Петербург уже без Ксении Собчак.

По сообщению аэропорта, самолет, на котором находилась телеведущая, готовили к вылету в строгом соответствии с утвержденным технологическим графиком обслуживания и расписанием. Уже с предварительного старта командир воздушного судна доложил диспетчерским службам о решении вернуться на место стоянки по требованию одного из пассажиров.

Им и оказалась Собчак, отказавшаяся выполнить адресованную пассажирам просьбу экипажа оставаться пристегнутыми. Сообщается, что после бесполезных попыток кабинного экипажа объяснить пассажирке правила воздушных перевозок самолет пришлось вернуть на место стоянки и подать трап.

При этом 133 пассажира самолета более 20 минут были вынуждены ждать, пока завершится высадка Собчак, оформление необходимых документов и проверка салона самолета службой авиационной безопасности. После повторной противообледенительной обработки самолет поднялся в воздух.

Аэропорт во время инцидента с Собчак работал в штатном режиме, отклонений в расписании из-за производственной деятельности специального летного отряда "Россия" зафиксировано не было, заявили во Внукове. Аэропорт извинился за доставленные неудобства и "несдержанное поведение некоторых пассажиров".

Источник: Вести



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