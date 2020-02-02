Полиция Лондона сообщила о теракте: мужчина с ножом напал на прохожих

На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит.

Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.

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Последнее: На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит. Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.