Полиция Лондона сообщила о теракте: мужчина с ножом напал на прохожих

На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит.
Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.
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Последнее: На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит. Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.
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