Полиция Лондона сообщила о теракте: мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона сообщила о теракте: мужчина с ножом напал на прохожих

02.02.2020, 18:24, Новости дня

На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит.

Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На юге Лондона гражданин с ножом напал на прохожих. Сообщается о нескольких раненых. Нападавший убит. Как сообщила полиция Лондона, нападение произошло в районе Стретем. В полиции назвала произошедшее терактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика