«Мне плохо, я никому не нужна»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина записала на диктофон слова матери

Дочь исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской Татьяна Плаксина пояснила о записанных на диктофон словах матери. В разговоре с ней певица жаловалась на жизнь, говоря о том, что чувствует себя никому не нужной, и от этого ей очень плохо.

В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина пояснила о конфликтах с именитой матерью. Любовь Успенская якобы даже едва не задушила родного ребёнка, когда та проявила характер и не захотела меняться комнатами с живущим в их доме племянником певицы. Далее Плаксина поделилась сделанной аудиозаписью, утверждая, что это часть их с матерью разговора. Сначала певица жалуется, что все на ней «наживаются», а как личность она никому не нужна, а далее предлагает дочери обратиться к психотерапевту, так как у неё «едет крыша». При этом и сама Успенская готова к помощи профессионала, уверяя, что забудет о пагубных пристрастиях и начнёт жить с «чистой головой».



Татьяна Плаксина в ответ на монолог сказала, что хотела бы пойти в православный храм. Любовь Успенская принадлежит к еврейскому роду и, вероятно, поэтому резко отреагировала на слова дочери, сказав, что в таком случае отречётся от неё. В завершение записи певица констатирует, что устала от мучений и страданий, которые ей доставляют родные люди, «плюющие на её желания и состояние», информирует интернет-портал Teleprogramma.

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Последнее: Дочь исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской Татьяна Плаксина пояснила о записанных на диктофон словах матери. В разговоре с ней певица жаловалась на жизнь, говоря о том, что чувствует себя никому не нужной, и от этого ей очень плохо. В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина пояснила о конфликтах с именитой матерью. […]