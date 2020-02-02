«Мне плохо, я никому не нужна»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина записала на диктофон слова матери

«Мне плохо, я никому не нужна»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина записала на диктофон слова матери

02.02.2020, 18:21, Разное

Дочь исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской Татьяна Плаксина пояснила о записанных на диктофон словах матери. В разговоре с ней певица жаловалась на жизнь, говоря о том, что чувствует себя никому не нужной, и от этого ей очень плохо.
В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина пояснила о конфликтах с именитой матерью. Любовь Успенская якобы даже едва не задушила родного ребёнка, когда та проявила характер и не захотела меняться комнатами с живущим в их доме племянником певицы. Далее Плаксина поделилась сделанной аудиозаписью, утверждая, что это часть их с матерью разговора. Сначала певица жалуется, что все на ней «наживаются», а как личность она никому не нужна, а далее предлагает дочери обратиться к психотерапевту, так как у неё «едет крыша». При этом и сама Успенская готова к помощи профессионала, уверяя, что забудет о пагубных пристрастиях и начнёт жить с «чистой головой».


Татьяна Плаксина в ответ на монолог сказала, что хотела бы пойти в православный храм. Любовь Успенская принадлежит к еврейскому роду и, вероятно, поэтому резко отреагировала на слова дочери, сказав, что в таком случае отречётся от неё. В завершение записи певица констатирует, что устала от мучений и страданий, которые ей доставляют родные люди, «плюющие на её желания и состояние», информирует интернет-портал Teleprogramma.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Дочь исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской Татьяна Плаксина пояснила о записанных на диктофон словах матери. В разговоре с ней певица жаловалась на жизнь, говоря о том, что чувствует себя никому не нужной, и от этого ей очень плохо. В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина пояснила о конфликтах с именитой матерью. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика