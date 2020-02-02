Новая инновационная доска ViewBoard Mini IFP2410 улучшит взаимодействие между педагогами и детьми

Новая инновационная доска ViewBoard Mini IFP2410 улучшит взаимодействие между педагогами и детьми

02.02.2020, 18:21, Разное

Сотрудники фирмы ViewSonic заявили о выходе на рынок учебной платформы ViewBoard Mini IFP2410 на 24 дюйма. Предполагается, что новая доска благоприятно скажется на взаимодействии преподавателей и детей.
Как отметили разработчики, благодаря последующему применению ViewBoard Mini IFP2410 с установленными проекторами даст возможность многим учебным заведениям вводить в процесс инновации, превращая уроки и лекции в сеансы интерактивного сотрудничества педагогов с учениками. Рассказали инженеры компании и еще об одном важном моменте: возможность использовать портативный проектор ViewSonic M-серии позволит заполучить классную аудиторию практически в любой местности.

Разработчики помогают школам организовывать образовательную высокотехнологическую среду благодаря отличным комплексным решениям в сфере научных технологий с интегрированным аппаратным обеспечением в сложнейших экосистемах. Новая учебная доска даст возможность преподавателям проводить более интересные уроки, регулируя платформу с помощью сенсорного экрана. Учреждения смогут приобрести ViewBoard Mini в сочетании с ПО myViewBoard, что позволит учителю выполнять всяческие действия, включая рисование и письмо.



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