Глава европейской дипломатии едет в Иран обсуждать ядерное соглашение

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боллель посетит Иран. Об этом сообщила его пресс-служба 2 февраля.

Боррель будет находится в Иране с 4 по 6 февраля.

В ходе своего визита глава европейской дипломатии встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, спикером Меджлиса страны Али Лариджани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

«Эти встречи предоставят возможность обсудить последние региональные события. Высокий представитель Боррель получил мандат от министров иностранных дел ЕС на участие в дипломатическом диалоге с региональными партнерами, для снижения напряженности и поиска возможностей для политического решения нынешнего кризиса… Визит также даст возможность продемонстрировать твердую приверженность ЕС сохранению Совместного комплексного плана действий и обсудить двусторонние отношения и сотрудничество между Европейским союзом и Ираном», – говорится в сообщении.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД. 5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 20 января заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боллель посетит Иран. Об этом сообщила его пресс-служба 2 февраля. Боррель будет находится в Иране с 4 по 6 февраля. В ходе своего визита глава европейской дипломатии встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, спикером Меджлиса страны Али Лариджани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом. […]