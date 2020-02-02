Помпео предостерег Казахстан по поводу растущего влияния Китая

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье призвал Казахстан проявлять осмотрительность в отношении китайских инвестиций и влияния. По мнению главы американской дипломатии, Казахстану следует присоединиться к другим странам, призывающим положить конец репрессиям Пекина по отношению к меньшинствам.

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что в ходе визита Помпео встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и обсудил с ним ряд глобальных и региональных проблем. Госсекретарь высоко оценил широту и глубину двусторонних отношений, которые начались при Назарбаеве.

Помпео отметил принципиальную позицию Назарбаева в вопросах нераспространения ядерного оружия и подчеркнул позитивный пример, поданный Казахстаном в деле репатриации своих граждан из Сирии и Ирака, сообщила Ортагус.

Помпео заявил высокопоставленным казахстанским официальным лицам, что привлекательность инвестиций со стороны Китая оборачивается издержками в отношении суверенитета, и может навредить, а не помочь долгосрочному развитию страны.

«Мы полностью поддерживаем свободу Казахстана в ведении бизнеса с любой страной, с которой он захочет, но я уверен, что наилучшие результаты получаются, когда страны вступают в партнерство с американскими компаниями», – сказал глава внешнеполитического ведомства США.

«Вы получаете честные сделки. Получаете новые рабочие места. Получаете транспарентные контракты. Получаете компании, которые заботятся об окружающей среде, и непревзойденную приверженность качественной работе», – пояснил он.

В начале визита Помпео встретился с этническими казахами, семьи которых пропали без вести или были арестованы в ходе крупномасштабных репрессий со стороны китайских властей против мусульман и других религиозных и этнических меньшинств в Синьцзяне.

«Защита основных прав человека определяет душу страны, – сказал Помпео, поблагодарив Казахстан за прием людей, скрывающихся от преследования. – США призывают все страны присоединиться к нам в требованиях к немедленному прекращению этих репрессий».

Госсекретарь также поздравил Казахстан с репатриацией боевиков «Исламского государства» из Ирака и Сирии. Казахстан вернул около 600 бойцов и членов их семей, которые были задержаны в районах, ранее контролируемых группировкой.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео

Кроме того, Помпео призвал руководство Казахстана продолжать реформы, которые позволят увеличить инвестиции США в эту страну.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди Помпео дал высокую оценку усилиям Казахстана в борьбе с распространением нового вируса из Китая.

«По состоянию на вчерашний вечер в Казахстане было 46 случаев [с подозрением на коронавирус]. Оперативные действия по прекращению распространения вируса были невероятно впечатляющими, – сказал Помпео. – Тот факт, что ваша страна имеет общую границу… протяженностью 1800 километров с Китаем, очевидно, был поводом для беспокойства, и вы приняли меры».

«Но народ Казахстана не одинок в его бдительности в отношении этой трагической эпидемии. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сохраняет присутствие в вашей стране, в Казахстане. Мы помогаем вашему министерству здравоохранения отслеживать потенциальные случаи… Мы также предоставляем лабораторную экспертизу и материалы, чтобы тестирование соответствовало международным стандартам и давало правильные диагнозы. Через Агентство США по международному развитию мы поставляем личное и защитное оборудование для лабораторных работников и медперсонала в Казахстане», – отметил глава внешнеполитического ведомства США.

На пресс-конференции Помпео сказал, что Страна Великой Степи напоминает ему его родной Канзас. Он напомнил, что один из его предшественников, госсекретарь Джеймс Бейкер, приехал в Казахстан на следующий день после провозглашения независимости в 1991 году, чтобы поддержать видение Казахстана как суверенной и процветающей страны.

«После этого мы тесно сотрудничали по вопросам нераспространения и ядерной безопасности. Не так давно, в январе 2018 года, президент [Дональд] Трамп приветствовал тогдашнего президента Назарбаева в Белом доме… Наши сегодняшние беседы подтвердили такую же приверженность светлому будущему в отношениях между нашими странами», – сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о перспективах экономического сотрудничества между США и Казахстаном, госсекретарь отметил, что у США есть долгосрочные инвестиции в энергетический сектор Казахстана и что они продолжатся.

«Что касается возможностей совместной работы наших двух стран, то они безграничны. Готовые идти на риск американские предприниматели захотят принять в свои команды упорных, способных, талантливых людей в Казахстане… На подходе множество проектов, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда в не очень далеком будущем и объявить о крупных достижениях американских инвестиций в Казахстане», – ответил госсекретарь.

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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье призвал Казахстан проявлять осмотрительность в отношении китайских инвестиций и влияния. По мнению главы американской дипломатии, Казахстану следует присоединиться к другим странам, призывающим положить конец репрессиям Пекина по отношению к меньшинствам. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что в ходе визита Помпео встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и обсудил […]