В Лондоне в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения

На юге Лондона в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения, сообщил Скотленд-Ярд.
«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в [районе] Стретем. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», – сообщили в Сктоленд-Ярде, передает ТАСС.
В конце 2019 года в центре Лондона вооруженный ножом мужчина с муляжом взрывного устройства на поясе совершил серию нападений. Погибли два человека, еще трое госпитализированы.
Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который был освобожден по УДО после 7 лет тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу.
Свидетели нападения обезвредили террориста бивнем нарвала и огнетушителем, а полиция застрелила задержанного террориста.
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Последнее: На юге Лондона в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения, сообщил Скотленд-Ярд. «Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в [районе] Стретем. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», – сообщили в Сктоленд-Ярде, передает ТАСС. В конце 2019 года в центре Лондона вооруженный ножом мужчина […]
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