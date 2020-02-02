В Лондоне в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения

В Лондоне в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения

02.02.2020, 18:12, Новости дня

На юге Лондона в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения, сообщил Скотленд-Ярд.

«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в [районе] Стретем. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», – сообщили в Сктоленд-Ярде, передает ТАСС.

В конце 2019 года в центре Лондона вооруженный ножом мужчина с муляжом взрывного устройства на поясе совершил серию нападений. Погибли два человека, еще трое госпитализированы.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который был освобожден по УДО после 7 лет тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу.

Свидетели нападения обезвредили террориста бивнем нарвала и огнетушителем, а полиция застрелила задержанного террориста.



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Последнее: На юге Лондона в результате теракта несколько человек получили ножевые ранения, сообщил Скотленд-Ярд. «Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в [районе] Стретем. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», – сообщили в Сктоленд-Ярде, передает ТАСС. В конце 2019 года в центре Лондона вооруженный ножом мужчина […]

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