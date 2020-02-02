Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

02.02.2020, 18:06, Новости дня

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук в воскресенье заявил, что пациент из Китая — Ван Юньбинь — был проинформирован о его диагнозе утром 2 февраля. Юрчук опроверг тем самым заявление Юньбиня, в котором он обвинил врачей больницы в сокрытии информации о его здоровье. Результаты анализов врачи получили поздно вечером 1 февраля по местному времени, пишет РИА Новости.

Ван Юньбинь опубликовал в Интернете видео, в котором пожаловался на плохое содержание. Позднее в больнице заявили, что обеспечили первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом 2019-nCoV хорошие условия.

 

В настоящее время пациент из Китая изолирован в медицинском боксе. Его выпишут, когда тесты дважды покажут отсутствие коронавируса.

Источник: Вести



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