В ДНР назвали условия для проведения внеочередных выборов в Донбассе

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала условия, при которых Киев сможет провести досрочные выборы в Донбассе.

«Внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе. В частности, речь идет о разблокировании закона об особом статусе Донбасса путем имплементации формулы Штайнмайера, о разработке актов и соглашений, вытекающих из данного закона, а также о закреплении особого статуса в Конституции», – сказала Никонорова, передает ТАСС.

Министр также усомнилась в способности украинских властей провести такую работу до октября 2020 года.

Высказывание Никоноровой стало ответом помощнику президента Украины Андрею Ермаку, который сообщил в СМИ, что внеочередные выборы в Донбассе могут пройти в октябре 2020 года.

Напомним, после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимр Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.

Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит соглашениям, однако на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минских соглашений.

В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала условия, при которых Киев сможет провести досрочные выборы в Донбассе. «Внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе. В частности, речь идет о разблокировании закона об особом статусе Донбасса путем […]