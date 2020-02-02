Ученые выяснили, что кофе поможет облегчить боль

Ученые выяснили, что кофе поможет облегчить боль

02.02.2020, 18:04, Разное

По словам зарубежных исследователей, употребление хотя бы двух чашек кофе способно облегчить боль, также, как и безрецептурные обезболивающие. Научная работа проведена сотрудниками Гарвардской медицинской школы, Бостонской детской больницы и Медицинского центра Бет.
Ученые создали протокол для мышей, которые были хронически лишены сна: вместо этого их заставляли делать различные вещи, таким образом увеличивая период бодрствования. К слову, это схоже с тем, когда человек, вместо того, чтобы уйти спать, еще некоторое время смотрит телевизор или играет в компьютерные игры. В случае пятидневной умеренной депривации сна, болевая чувствительность увеличивается, отмечают ученые.

По словам врача Кирана Маска, подопытные животные не отреагировали на ибупрофен и другие подобные лекарства, однако боль спадала от воздействия кофеина. Результаты данного исследования можно использовать для разработки нового обезболивающего, легко внедряемого в медицину. В дальнейшем, действие препарата, вызывающего бодрствование, будет проверено на людях, испытывающих хроническую боль.



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Последнее: По словам зарубежных исследователей, употребление хотя бы двух чашек кофе способно облегчить боль, также, как и безрецептурные обезболивающие. Научная работа проведена сотрудниками Гарвардской медицинской школы, Бостонской детской больницы и Медицинского центра Бет. Ученые создали протокол для мышей, которые были хронически лишены сна: вместо этого их заставляли делать различные вещи, таким образом увеличивая период бодрствования. К […]

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