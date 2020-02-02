Агата Муцениеце трогательно поздравила мать с днем рождения

Агата Муцениеце трогательно поздравила мать с днем рождения

02.02.2020, 18:04, Разное

Агата Муцениеце поздравила собственную мать с днем рождения. Фотографию родительницы звезда опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
Супруга актера Павла Прилучного обнародовала в микроблоге редкое изображение матери. Знаменитость поздравила Нонну Муцениеце с днем появления на свет, пожелав ей исполнения всех желаний, счастья и крепкого здоровья. Артистка призналась, что мама навсегда останется для нее примером сильнейшей женщины.

Агате Муцениеце в настоящее время крайне проблематично представить, как ее близкой родственнице удалось сохранить в себе позитив, пережив некие нелегкие жизненные моменты, о которых она при этом решила умолчать. Жена Прилучного заявила о желании видеть родную мать самой счастливой и выразила надежду, что в наступившем году у нее все сложится лишь лучшим образом. «Благодаря твоему теплу и сердцу у нас лучшие воспоминания о детстве! Спасибо за все мамуля!», — написала в Instagram актриса.

Недавно звезда подтвердила информацию о возвращении на телевизионный проект «Голос.Дети», где будет работать соведущей с Дмитрием Нагиевым. В этой роли она выступала и в пятом сезоне проекта. Из присутствующих наставников можно отметить Полину Гагарину, ранее занимавшуюся только со старшими конкурсантами.



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