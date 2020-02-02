«Мне нужна помощь»: Дочь Любви Успенской сама обратилась в «Звезды сошлись»

Дочь Любви Успенской Татьяна Плаксина сама обратилась в программу «Звезды сошлись» за помощью. В полиции не верят её заявлениям о домашнем насилии, а в эфире телепроекта она надеется выговориться.
Татьяна Плаксина рассказала, что уже неоднократно становилась жертвой насилия со стороны своей матери Любви Успенской. Причём дело доходило даже до рукоприкладства. В полиции, исходя из слов Плаксиной, ей не помогли. После первого обращения сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у Успенской, всё ли в порядке, и та ответила положительно, а второй раз они посоветовали не обманывать и просто не реагируют больше на обращения. Именно поэтому Татьяна Плаксина решила прийти на телевидение и рассказать всю правду.
В свою очередь Любовь Успенская не подтверждает слова своей дочери. Она отмечает, что на телевидение наследницу заставили прийти. Также исполнительница уверена, что её семью просто подставили.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По словам зарубежных исследователей, употребление хотя бы двух чашек кофе способно облегчить боль, также, как и безрецептурные обезболивающие. Научная работа проведена сотрудниками Гарвардской медицинской школы, Бостонской детской больницы и Медицинского центра Бет. Ученые создали протокол для мышей, которые были хронически лишены сна: вместо этого их заставляли делать различные вещи, таким образом увеличивая период бодрствования. К […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Кузя» — самый эффективный корабль в составе ВМФ Украины / 13 декабря
- Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская и другие на благотворительном вечере Gift of Life / 18 января
- Человек проходит как хозяин / 26 января
- Учёные: Чрезмерное употребление сахара разрушительно влияет на печень / 2 декабря
- Концерн Kia готов вложить в создание электромобилей и автопилота $25 млн / 16 января
- Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах / 27 декабря
- Haval предлагает особые условия на приобретение кроссовера F7 / 15 декабря
- Мнение: Повышая точность стрельбы по посольству США / 27 января