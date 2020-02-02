«Мне нужна помощь»: Дочь Любви Успенской сама обратилась в «Звезды сошлись»

Дочь Любви Успенской Татьяна Плаксина сама обратилась в программу «Звезды сошлись» за помощью. В полиции не верят её заявлениям о домашнем насилии, а в эфире телепроекта она надеется выговориться.

Татьяна Плаксина рассказала, что уже неоднократно становилась жертвой насилия со стороны своей матери Любви Успенской. Причём дело доходило даже до рукоприкладства. В полиции, исходя из слов Плаксиной, ей не помогли. После первого обращения сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у Успенской, всё ли в порядке, и та ответила положительно, а второй раз они посоветовали не обманывать и просто не реагируют больше на обращения. Именно поэтому Татьяна Плаксина решила прийти на телевидение и рассказать всю правду.

В свою очередь Любовь Успенская не подтверждает слова своей дочери. Она отмечает, что на телевидение наследницу заставили прийти. Также исполнительница уверена, что её семью просто подставили.

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