Неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова в Северной Осетии

Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, передает региональное отделение Союза журналистов России.

«Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль «Нива» и устроили обыск. Как рассказал сам Мамедов, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения. Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещенных веществ, угрожая «задержанному», что его «закроют», — рассказали в отделении.

После этого, не найдя ничего запрещенного в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали «одеваться по-местному» и отпустили его.

Союз журналистов Северной Осетии потребовал от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях.

Мамедов сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. Его работы публикуются на североосетинском портале «15-й Регион».

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Последнее: Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, передает региональное отделение Союза журналистов России. «Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль «Нива» и устроили обыск. Как рассказал сам Мамедов, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные […]