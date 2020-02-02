Более 160 пар Москвы зарегистрировали брак в «красивую» дату воскресенья

Свыше 160 пар в Москве зарегистрировали брак ночью в «красивую» дату, сообщили в пресс-службе столичных ЗАГС.
«В пяти московских ЗАГСах зарегистрировали брак более 160 пар молодоженов. Первые регистрации прошли сегодня ночью, в 00:30. Дворец бракосочетания №1 перешел на ежедневный режим работы в конце прошлого года. Теперь каждые выходные молодожены могут регистрировать брак с 9.00 субботы до 18.00 воскресенья», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания №1 и №3. Но из-за большой популярности «красивой даты» для регистраций открыли Дворец бракосочетания №5, а также Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы.
В январе сообщалось, что самыми популярными именами новорожденных москвичей в 2019 году стали Александр и Софья.
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