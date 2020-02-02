Наука: Причины синдрома Ретта: мутация гена, пассивность нейронов

Ученые кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Ноксвилл (штат Теннесси) сделали шаг к разгадке причин развития у детей синдрома Ретта.

На изображении участок слуховой коры с аномальными PV-нейронами (нейронами внимания, красные)

Исследователи, проводя эксперименты на мышах, пытались понять, как проявляется у грызунов мутация гена MECP2 в X-хромосоме, в итоге приводящая к развитию синдрома. Статья об этом опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Синдром Ретта (описанный в середине XX века и названный по имени своего первооткрывателя, австрийского педиатра Андреаса Ретта), обычно проявляется у детей старше года. У родившихся внешне здоровыми и не отличающимися от сверстников малышей (это всегда девочки, поскольку у мальчиков болезнь не совместима с жизнью) в возрасте от 12 до 18 месяцев проявляются первые признаки недуга: утрата ранее приобретенных когнитивных навыков, расстройства двигательного и дыхательного аппарата, гипотонус мышц, сколиоз позвоночника, умственная отсталость. По статистике, синдром Ретта встречается у одного ребенка на 10-15 тысяч здоровых детей. Заболевание все еще остается недостаточно изученным, но установлено, что причина его возникновения заключается, как и в случае с мышами, в мутации гена MECP2.

Экспрессия эмбрионального гена MECP2 в определенный момент роста организма должна прекращаться. Если же этого не происходит, начинается мутация MECP2, что увеличивает пассивность нейронов; это становится причиной отклонений в работе головного мозга.

Предыдущие опыты Кришнана в нейролаборатории Cold Spring Harbor, позволили установить, что при сбоях в работе гена прежде всего страдают так называемые «нейроны внимания» (PV-нейроны) и перинейрональные сети (PNN). Это проявляется в беспечности самок по отношению к своему потомству – из-за нетипичного поведения нейронов в слуховой коре взрослые грызуны перестают реагировать на призывные крики потомства о помощи.

Анализируя полученные данные, ученые попытались на некоторое время «выключать» у взрослых мышей продолжающуюся экспрессию MECP2, и тогда функции слуховой коры восстанавливались, и самки вновь реагировали на писк потомства. Более того, даже у нерожавших самок мышей при аналогичных действиях проявлялось внимание к крикам мышат. Исследователи предположили, что проявления синдрома Ретта уменьшатся, если восстановить обычную активность нейронов. Впереди самое важное – понять, в каком возрасте необходимо замедлять экспрессию MECP2 и можно ли отключать ее насовсем?

«Наша работа имеет значение для определения того, какую роль играет MECP2 в обычной мозговой деятельности, в ситуациях, аналогичных тем, с какими пациенты сталкиваются в повседневной жизни», — говорят авторы.

Результаты продолжающихся исследований помогут – возможно, уже в недалеком будущем найти лекарственные средства, способные уменьшить или полностью остановить развитие синдрома Ретта у человека.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Региональное отделение Союза журналистов РФ в Северной Осетии потребовало найти напавших на журналиста Дэвида Мамедова, которого силой посадили в автомобиль и обыскали. «Союз журналистов Северной Осетии (региональное отделение Союза журналистов России) требует от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях», – сообщается на сайте организации. Отмечается, что Мамедов подвергся нападению неизвестных, они […]