Наука: Нейроляпы в высокоимпактном журнале? Peer review не спасает

«В хорошем журнале фигни не напишут» — такое нам часто приходится слышать. Однако бывает всякое. Сегодня мы решили вспомнить одну такую ошибку и отдать дань памяти нашему доброму другу, рассказавшему о ней. К сожалению, выдающегося популяризатора химии Аркадия Курамшина с сентября прошлого года нет с нами.

Исследование, опубликованное в 2017 году в довольно неплохом и авторитетном журнале PNAS прославилось благодаря грубейшим, «детским» ошибкам. Как пишет блог Neuroskeptic, статья учёных из Оксфорда, в которой рассматриваются вопросы взаимоотношения между генами и социальным поведением, уже содержит ляп в самом реферате, где написано, что в социализации человека “three neuropeptides (β-endorphin, oxytocin, and dopamine) play particularly important roles” (три нейропептида — бета-эндорфин, окситоцин и дофамин — играют особо важную роль). Ошибка в том, что дофамин — не нейропептид (подробнее о дофамине можно прочитать в нашей статье).

К нейропептидам также не относятся ни серотонин, ни тестостерон, но авторы статьи всю дорогу упорно называют их «нейропептидами», что, конечно, в корне неверно.

Нейропептид — пептид, проявляющий активность по отношению к нервным клеткам, клеткам мозга в том числе. Серотонин, дофамин и тестостерон проявляют такую активность. Но нейропептид — это еще (а может и в первую очередь) — пептид, то есть, продукт биохимической (если мы говорим про нейропептиды биологического происхождения) конденсации аминокислот — высокомолекулярное соединение, состоящее из аминокислотных остатков. Из веществ, обсуждаемых в статье, нейропептидами являются окситоцин, вазопрессин и эндорфины. Дофамин и серотонин — и близко не пептиды, они моноамины, тестстерон — стероид. Ошибочка на уровне статической биохимии, то есть первого уровня обучения биохимии или продвинутого уровня обучения органики. Ошибку нельзя считать опечаткой — она встречается по тексту 27 раз, в то время, как правильный термин для серотонина, дофамина и тестостерона — «нейромедиатор» для первых двух и «гормон» для третьего — не употреблен ни разу.

Самое большое удивление у «нейроскептика» вызывает то, то процедура peer review не отловила этот пассаж. Авторы статьи, конечно ошиблись, но рецензенты (да и редакторы) на то и нужны, чтобы такие ляпы не проходили уже в готовое печатное издание, тем более, столь солидное. Но, видимо, рецензенты тоже не очень хорошо «умеют в биохимию».

P.S. На 1 февраля 2020 года в статье все еще оставались «нейропептиды» дофамин, серотонин и адреналин. Who are?..

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