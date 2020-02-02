Уточнен объем изъятого у Кушиташвили кокаина

У чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили якобы нашли 0,5 грамма чистого кокаина, это квалифицируется как значительный размер, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Общий вес изъятого у Кушиташвили кокаина составил чуть более 0,5 грамма. Экспертиза показала, что это чистый кокаин, без примесей, который закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.
Дело Кушиташвили планируется рассматривать в военном суде, так как спортсмен является военнослужащим.
Сам Кушиташвили свою вину не признает.
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