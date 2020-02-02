Саакашвили сделал предсказание об Украине

Саакашвили сделал предсказание об Украине

02.02.2020, 17:31, Новости дня

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили предсказал распад Украины на несколько самостоятельных государств. По его подсчетам, на территории Украины может образоваться до пяти новых стран.

Выступая в прямом эфире украинского телеканала "112", Саакашвили подчеркнул, что Киеву необходима корректировка политической системы, без которой возникнет угроза целостности государства. Он отметил рост сепаратизма, приведя в пример местных олигархов, которые не просто "обросли деньгами", но и содержат "собственные частные армии". В качестве примера были приведены глава Одессы Геннадий Труханов и харьковский градоначальник Геннадий Кернес. Одновременно мэры двух крупнейших городов Украины являются сопредседателями партии "Доверяй делам".

Согласно опубликованным в апреле 2016 года документам Панамского архива, Геннадий Труханов является владельцем более двадцати предприятий, связанных с ним лично или с его окружением через оффшорные компании на Виргинских островах. А Кернеса в СМИ нередко обвиняют в том, что в его бизнес вложен деньги криминальных сообществ Днепропетровска.

Саакашвили уверен – "эти люди" готовят инфраструктуру для распада Украины. А политика Зеленского "абсолютно провальна".

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и стал губернатором Одесской области. Через год президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили. Среди причин увольнения называлось ухудшение экономических показателей региона, вину за которые Порошенко возложил на Саакашвили.

Источник: Вести



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