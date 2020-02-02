Биатлонист Халили стал вторым гонке преследования на юниорском чемпионате мира

В Швейцарии продолжается чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Разыграны награды в гонке преследования у юношей. Российский спортсмен Саид Каримулла Халили занял второе место.
Пять промахов не помешали Саиду завоевать серебряную награду. Наш биатлонист показал хороший ход и проиграл чемпиону немцу Данило Рютмюллеру всего 0,6 секунды. При том, что чемпион промахнулся лишь два раза. Третье место занял словенец Алекс Чисар.
Остальные российские биатлонисты расположились в итоговом протоколе в следующем порядке. Даниил Серохвостов финишировал 14-м, Кирилл Бажин — 17-м, Никита Матвеев — 35-м.
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