Дочь Любови Успенской рассказала о конфликте с матерью из-за живущего в их доме племянника певицы

Дочь Любови Успенской рассказала о конфликте с матерью из-за живущего в их доме племянника певицы

02.02.2020, 17:30, Разное

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской в эфире программы «Звёзды сошлись» пояснила о серьёзном скандале с матерью. По словам Татьяны Плаксиной, всё произошло из живущего в их доме племянника певицы, к которому она всегда относилась, как к родному сыну.
Однажды Татьяне Плаксиной пришлось пойти на уступки и поменяться с молодым человеком комнатами. При этом она не желала переезжать, о чём и сказала Любови Успенской прямо. Тогда певица начала кричать на дочь, оскорблять нецензурными словами, указывать, что это не её дом и даже якобы пыталась «придушить». Плаксина говорит, что в свою комнату она всё же впоследствии вернулась, но со стороны матери ощущала угрозу и больше не хочет скрывать происходящее в семье.


Дочь Любови Успенской рассказывает, что племянник матери по характеру тихий и покорный, никогда не противоречит тёте, а её это вполне устраивает. В то же время Татьяна Плаксина часто озвучивает собственное мнение, из-за чего и случаются конфликты. Так, однажды дочь призналась певице, принадлежащей к еврейскому роду, что хочет сходить в православный храм, а мать в ответ заявила: «Лучше умри, чем иди туда».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Региональное отделение Союза журналистов РФ в Северной Осетии потребовало найти напавших на журналиста Дэвида Мамедова, которого силой посадили в автомобиль и обыскали. «Союз журналистов Северной Осетии (региональное отделение Союза журналистов России) требует от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях», – сообщается на сайте организации. Отмечается, что Мамедов подвергся нападению неизвестных, они […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика