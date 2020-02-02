Дочь Любови Успенской рассказала о конфликте с матерью из-за живущего в их доме племянника певицы

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской в эфире программы «Звёзды сошлись» пояснила о серьёзном скандале с матерью. По словам Татьяны Плаксиной, всё произошло из живущего в их доме племянника певицы, к которому она всегда относилась, как к родному сыну.

Однажды Татьяне Плаксиной пришлось пойти на уступки и поменяться с молодым человеком комнатами. При этом она не желала переезжать, о чём и сказала Любови Успенской прямо. Тогда певица начала кричать на дочь, оскорблять нецензурными словами, указывать, что это не её дом и даже якобы пыталась «придушить». Плаксина говорит, что в свою комнату она всё же впоследствии вернулась, но со стороны матери ощущала угрозу и больше не хочет скрывать происходящее в семье.



Дочь Любови Успенской рассказывает, что племянник матери по характеру тихий и покорный, никогда не противоречит тёте, а её это вполне устраивает. В то же время Татьяна Плаксина часто озвучивает собственное мнение, из-за чего и случаются конфликты. Так, однажды дочь призналась певице, принадлежащей к еврейскому роду, что хочет сходить в православный храм, а мать в ответ заявила: «Лучше умри, чем иди туда».

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