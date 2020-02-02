Турецкая военная техника вошла в Сирию — Al Arabiya

Турецкая военная техника вошла в Сирию — Al Arabiya

02.02.2020, 17:24, Новости дня

Около 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья, передает Al Arabiya. По данным телеканала, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары кончается из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе. В Турции ранее заявляли, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.

Эрдоган также говорил, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет «уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы».



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