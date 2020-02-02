Илон Маск создал и записал собственный трек

Американский миллиардер, инженер и изобретатель Илон Маск [url=https://twitter.com/elonmusk/status/1223133867772502019?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1223133867772502019&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D211236]удивил[/url] многих подписчиков в Twitter «многогранностью». Как оказалось, бизнесмен умеет генерировать не только уникальные идеи в плане инновационных технологий, но и обладает вокальным талантом, что продемонстрировал, создав и записав собственный трек.

Многим известно об идеях Илона Маска, которые он постепенно превращает в жизнь. К примеру, это — создание электромобилей Tesla, космический проект SpaceX или разработка спутников Starlink для обеспечения всей планеты интернетом. Кроме этого у миллиардера обнаружился и талант к пению. В Сети можно найти и прослушать записанный Маском трек Don’t Doubt ur Vibe, который, к тому же, им самим и создан.

Мнения интернет-пользователей о новом занятии Илона Маска очень разнятся. Одни рекомендуют больше не экспериментировать, другие считают, что вокальные данные, несомненно, есть, и их стоит развивать. Особо «продвинутые» фолловеры после записи Маском трека принялись создавать мемы, представляя бизнесмена в роли экстравагантного рэпера с татуированным лицом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Находящийся в инфекционной больнице российского города Чита (Забайкальский край) гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого якобы обнаружили коронавирус 2019-nCoV, заявил, что медики не предоставляют ему информацию о состоянии здоровья. Об этом 2 февраля он сообщил агентству «Чита.Ру». «Я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не […]