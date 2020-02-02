Анна Хилькевич во время отдыха в Таиланде научилась медитировать

Отечественная киноактриса Анна Хилькевич, наиболее известная по роли в ситкоме «Универ. Новая общага», на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время отдыха в Таиланде. В отпуске артистка наконец начала практиковать медитацию, но «шла» к этому почти год.

Зимние каникулы Анна Хилькевич вместе с мужем и двумя дочерьми проводит в экзотическом Таиланде, откуда нередко делится с подписчиками фото и видео. В одной из недавних публикаций актриса разместила снимок, на котором запечатлена в спортивной одежде сидящей в позе «лотос» на специальном коврике для медитации. В подписи к посту Хилькевич пояснила о том, что начала заниматься духовными практиками. Занятия ежедневно занимают не более 15 минут, включая в себя уединение, глубокое ровное дыхание и погружение «во внутренний мир». На данном этапе самым сложным в медитации является остановка «бесконечного потока мыслей», так как дольше десятка секунд ни о чём не думать у актрисы не получается.



В завершение публикации Анна Хилькевич обещала в дальнейшем рассказывать о занятиях, а также поинтересовалась, есть ли среди её подписчиков единомышленники. В комментариях некоторые фолловеры признаются, что когда-то пытались практиковать медитацию, однако безуспешно, а затем осознали тщетность попыток и недостаточность самого важного в данном занятии – терпения.

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