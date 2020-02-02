SRF — международная изоляция из-за коронавируса растёт, и Пекин это злит

США и Австралия ввели запрет на въезд в свои страны для туристов из Китая, пишет SRF. Китай это решение сильно разозлило. К тому же почти каждый час авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Поднебесную. Пекин сильно обеспокоен своей растущей изоляцией, отмечает швейцарский телеканал.

Одно дело, что многие международные авиакомпании отменяют рейсы в Китай. Другое — когда такие страны как США и Австралия запрещают въезд в страну людям, прибывающим из Китая — это другое. Китайское правительств это сильно злит.

Китай сопротивляется растущей изоляции своей страны, вызванной новой болезнью лёгких. Пекин критикует США и Австралию. Дело в том, что они ввели запрет на въезд в страну для туристов из Китая. И это несмотря на то, что ВОЗ настойчиво советовал не вводить таких ограничений.

К тому же почти каждый час авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай. Другие страны — например, Индия — эвакуируют своих граждан из китайского города Ухани. На данный момент число смертей от коронавируса достигло 259. В Китае зарегистрировано больше 11 000 случаев заражения.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2020.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Находящийся в инфекционной больнице российского города Чита (Забайкальский край) гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого якобы обнаружили коронавирус 2019-nCoV, заявил, что медики не предоставляют ему информацию о состоянии здоровья. Об этом 2 февраля он сообщил агентству «Чита.Ру». «Я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не […]