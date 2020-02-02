В «Голосе» назвали падение рейтинга партии «обычной историей»

Результаты социологических опросов, согласно которым партия «Голос» не проходит в Верховную Раду, являются «обычной историей». Об этом народный депутат, лидер парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин сказал в интервью НВ, опубликованном 2 февраля.

«Если вы обращали внимание, социология всегда показывает, что в течение примерно года после выборов любая политическая сила, которая не находится при власти, теряет в процентах», – заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, Рахманин сказал, что политсилы, которые находятся при власти, и оппонирующие им партии находятся в «более выгодной ситуации», так как они являются ньюсмейкерами.

«Политическая сила, не находящаяся в жесткой оппозиции или при власти, в таком раскладе ньюсмейкером не считается», – добавил он, отметив, что, по его данным, также поддержку избирателей теряет «Европейская солидарность».

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщину» – 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,1%, «Голос» – 5,82%.

Согласно опросу Центра Разумкова, который проводился в период с 17-го по 21 января, в Раду проходят пять партий: «Слуга народа» (45,4%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (13,8%), «Европейская солидарность» (12,3%), «Батьківщина» (8%) и «Сила и честь» (5,2%). «Голос» получил 2,5% поддержки опрошенных.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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