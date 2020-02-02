Новак Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз

Новак Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз

02.02.2020, 17:18, Новости дня

Сербский теннисист Новак Джокович 2 февраля победил в финале мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), сообщается на официальном сайте турнира.

В пяти сетах Джокович переиграл австрийского спортсмена Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4) и завоевал восьмой в карьере Кубок Нормана Брукса – это абсолютный рекорд соревнований (его ближайший преследователь – швейцарец Роджер Федерер – побеждал на Australian Open шесть раз). Для серба это 17-я победа в турнирах Большого шлема (по этому показателю он уступает только Федереру, у которого 20 побед, и испанцу Рафаэлю Надалю с 19 победами).

Выигрыш в Австралии позволит Джоковичу подняться на первую строчку мирового рейтинга ATP, потеснив Надаля.

В финале женского одиночного разряда, который прошел накануне, победу одержала американка российского происхождения София Кенин.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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