Попавшая в ДТП в Москве машина разлетелась на части, есть погибшие

Два человека погибли в результате аварии на северо-западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.

«Возле дома номер 79 на улице Свободы в районе Северное Тушино произошло ДТП с участием легковой автомашины. По предварительным данным, два человека погибли, и один пострадал», – сказал собеседник РИА «Новости».

Телеканал «Москва 24» уточнил, что из-за аварии перекрыто движение трех полос из четырех.

РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено ДТП. В ролике автомобиль разогнался на мокрой дороге и в момент совершения обгона вылетел на обочину, после чего врезался в дерево.

В результате столкновения автомобиль разлетелся на несколько частей.

Ранее в ДТП на севере Москвы погиб один человек.

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