Попавшая в ДТП в Москве машина разлетелась на части, есть погибшие

Два человека погибли в результате аварии на северо-западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.
«Возле дома номер 79 на улице Свободы в районе Северное Тушино произошло ДТП с участием легковой автомашины. По предварительным данным, два человека погибли, и один пострадал», – сказал собеседник РИА «Новости».
Телеканал «Москва 24» уточнил, что из-за аварии перекрыто движение трех полос из четырех.
РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено ДТП. В ролике автомобиль разогнался на мокрой дороге и в момент совершения обгона вылетел на обочину, после чего врезался в дерево.
В результате столкновения автомобиль разлетелся на несколько частей.
Ранее в ДТП на севере Москвы погиб один человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье призвал Казахстан проявлять осмотрительность в отношении китайских инвестиций и влияния. По мнению главы американской дипломатии, Казахстану следует присоединиться к другим странам, призывающим положить конец репрессиям Пекина по отношению к меньшинствам. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что в ходе визита Помпео встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и обсудил […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Twitter заблокировал аккаунт «Россотрудничества» / 13 декабря
- Французов разозлило решение Макрона не поздравлять страну с Рождеством / 27 декабря
- В городах США состоялись антивоенные митинги / 4 января
- Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе – Олифер / 29 января
- Названа вероятная причина пожара в томском поселке / 21 января
- «Крылья Советов» усилились защитником сборной Алжира / 31 января
- Чрезвычайный вирус / 31 января
- Лавров предупредил об угрозе срыва ядерной сделки из-за США и ЕС / 30 декабря