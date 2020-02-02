Российский астрофизик выяснил, что у черных дыр имеются скалярные «волосы»

Российский астрофизик Роман Конопля, представляющий университет дружбы народов, в результате исследования смог вывести новый метод, приблизительно рассчитывающий параметры сферически симметричных черных дыр в теории Эйнштейна-Максвелла. При сравнении их радиуса теней оказалось, что предложенная аппроксимация показала большую точность второго порядка.

Таким образом, в дальнейшем исследователи смогут более детальнее изучать как сами черные дыры, так и явления, которые наблюдаются в их окрестности вроде движения частиц. Напомним, что вопрос получения аналитической аппроксимации для метрики черной дыры в вышеназванной теории по прежнем остается нерешенным в случае, если все параметры не являются зафиксированными. Несмотря на единственный принятый подход к процессу аппроксимации, исследователи с каждой новой моделью усовершенствуют его.

Аналитическая аппроксимация, полученная российским исследователем, использовалась, чтобы рассчитать «тени», отбрасываемые черной дырой со скалярным полем. При его наличии, этих «волос» увеличивался, отметил эксперт. Таким образом, существует вероятность определения радиуса тени для любых черных дыр. Более подробные итоги научной работы были опубликованы в издании Physical Review D.

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Последнее: Российский астрофизик Роман Конопля, представляющий университет дружбы народов, в результате исследования смог вывести новый метод, приблизительно рассчитывающий параметры сферически симметричных черных дыр в теории Эйнштейна-Максвелла. При сравнении их радиуса теней оказалось, что предложенная аппроксимация показала большую точность второго порядка. Таким образом, в дальнейшем исследователи смогут более детальнее изучать как сами черные дыры, так и явления, […]