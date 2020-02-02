Грузинский государственный и политический деятель Михаил Саакашвили предвидит раскол Украины на пять государств. К этому, по мнению бывшего одесского губернатора, может привести проводимая действующим президентом Владимиром Зеленским «заведомо провальная политика».

По словам Михаила Саакашвили, сейчас ряд руководителей в регионах имеет достаточно сильные собственные армии. Поэтому, если экономическая и политическая ситуация в Украине не начнёт меняться в лучшую сторону, что весьма маловероятно, это приведёт страну к серьёзному кризису и расколу на пять государств. При этом политик отметил, что Киев уже сейчас имеет очень ограниченный шанс изменить экономическую ситуацию, а потому вскоре всё может «вылететь в трубу».

Говоря о расколе Украины, Саакашвили называет «обросшими деньгами и частными армиями» мэров таких городов как Харьков и Одесса. Экс-президент Грузии уверен, что Кернес и Труханов относятся к числу тех, кто окажется причастными к разделению страны на пять отдельных субъектов.

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