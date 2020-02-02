В Саранске 58-летняя женщина умерла после падения с обледеневших ступенек магазина

Жительница города Саранск (Республика Мордовия) на выходе из магазина поскользнулась на обледеневших ступеньках, после чего была госпитализирована. Сегодня, 2 февраля, стало известно, что 58-летняя жительница умерла в стенах медучреждения, проведя несколько дней в реанимации.

По имеющимся данным, пенсионерка отправилась в магазин, расположенный на улице Ярославской в Саранске. Совершив запланированные покупки, жительница вышла на крыльцо и начала спускаться по ступенькам, однако в какой-то момент поскользнулась и упала вниз, при этом получив серьёзную травму головы. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медучреждение, где она несколько дней находилась в отделении реанимации.

Несмотря на приложенные усилия, спасти пациентку медикам не удалось. Информация о том, кто ответит за смерть женщины, на данное время отсутствует.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский астрофизик Роман Конопля, представляющий университет дружбы народов, в результате исследования смог вывести новый метод, приблизительно рассчитывающий параметры сферически симметричных черных дыр в теории Эйнштейна-Максвелла. При сравнении их радиуса теней оказалось, что предложенная аппроксимация показала большую точность второго порядка. Таким образом, в дальнейшем исследователи смогут более детальнее изучать как сами черные дыры, так и явления, […]