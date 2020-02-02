Пассажир рейса Челябинск – Москва, которого не смогли разбудить, оказался мертвым

На борту самолета лоукостера "Победа" умер пассажир. Борт выполнял рейс Челябинск-Москва.

Сообщается, что когда лайнер приземлился, одного из клиентов не смог разбудить его сопровождающий. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть, передает РИА Новости.

Источник: Вести

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