Пассажир рейса Челябинск – Москва, которого не смогли разбудить, оказался мертвым

На борту самолета лоукостера "Победа" умер пассажир. Борт выполнял рейс Челябинск-Москва.
Сообщается, что когда лайнер приземлился, одного из клиентов не смог разбудить его сопровождающий. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть, передает РИА Новости.
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