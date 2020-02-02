В Сирии ранены журналисты

В районе аль-Караси (Алеппо, Сирия) были ранены журналисты, работавшие над репортажем об операции правительственных войск, передает РИА Новости.
Уточняется, что оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали в ходе атаки террористов.
Ранее сообщалось, что в сторону Алеппо движется колонна турецкой бронетехники и танков. Автостраду между Алеппо и Латакией турецкое командование объявило военной зоной.
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