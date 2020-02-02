От коронавируса скончался первый человек за пределами Китая

На Филиппинах умер пациент, заразившийся 2019-nCoV.

На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, инфицированный новым штаммом коронавируса 2019-nCoV. Информацию об этом передает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эта смерть стала первым зарегистрированным случаем гибели от 2019-nCoV за пределами материкового Китая.

По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 443 человек, выздоровели 332 человека. За минувшие сутки число заразившихся в стране увеличилось на 2590 человек, число смертельных случаев — на 45. На мировом уровне объявлен режим ЧС.

Российские власти 31 января сообщили о двух первых случаях заражения 2019-nCoV. После этого РФ ограничила авиасообщение с Китаем и заблокировала границу с Монголией. Граница РФ на Дальнем Востоке также закрыта.

Гражданам Китая временно запретили безвизовые туристические поездки в Россию и прекратили выдачу российских рабочих виз.

Граждан РФ, которые находятся в эпицентре эпидемии, в Ухани, 3-4 февраля будут эвакуировать домой самолетами ВКС.

Ранее «Блокнот» писал о том, как успокоили россиян боявшихся посылок из Китая из-за угрозы заражения.

Напомним также, что свое мнение о происхождении вируса высказала депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

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Последнее: На Филиппинах умер пациент, заразившийся 2019-nCoV. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, инфицированный новым штаммом коронавируса 2019-nCoV. Информацию об этом передает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта смерть стала первым зарегистрированным случаем гибели от 2019-nCoV за пределами материкового Китая. По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 443 человек, выздоровели 332 […]