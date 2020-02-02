Собака защитила старого волка от жадных членов стаи

Мастифф отгонял молодых волков от старого друга пока тот ел мясо.

Невероятная история, почти по культовому мультфильму «Жил-был пес» случилась в жизни. Тибетский мастифф защищал старого и голодного волка от его же сородичей. На видео, которое появилось на usa.one, собака охраняет слабого волка, который жует мясо. Этому пытаются помешать молодые волки, но им мешает грозный «охранник». На кадрах видно, как защитник рычит на одного из волчар, который попытался подойти с угла, чтобы урвать кусок мяса.

А потом случилось и вовсе невероятное: собака буквально накрывает старого друга своим телом. Пользователи выразили восхищение поступком мастиффа. Некоторые даже предположили, что волк и пес дружат давно, именно потому хищник спокоен и доверяет другу. Как оказалось, собака и волк могут подружится. Такое уже бывало. К примеру, семья из Волгограда подобрала волчонка и воспитала его вместе со своим домашним питомцем.

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