В Новосибирске на людей рухнула кровля кафе, числившегося заброшенным зданием

Из-под завалов извлекли пятерых человек, одна девушка найдена мертвой.

В ночь на 2 февраля в Академгородке (Новосибирск) на людей обвалилась крыша кафе на бульваре Молодежи – официально закрытого, но продолжающего функционировать. Спасатели достали из-под завалов пятерых человек. Одна девушка скончалась от травм.

Как оказалось, кровля обрушилась, так как на ней скопился слой снег около метра толщиной. В ночь трагедии в кафе проходила нелегальная вечеринка. Всего в помещении было около 200 человек. Площадь обрушения составила 240 квадратных метров.

По информации МЧС, здание числилось заброшенным — никакого кафе там не должно было быть в помине. Сервис 2GIS также не дает данных о наличии по адресу кафе «Родня» – заведения с таким названием в Новосибирске вообще нет.

При этом в «Яндекс.Картах» можно увидеть множество фотографий этого заведения.

Позднее стало известно, что заведение могло называться по-другому, — на здании размещено несколько баннеров с названиями кафе, некоторые из них неактуальны. Юридически эта постройка находилась в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, ранее использовалось для хозяйственных нужд.

По факту обрушения крыши в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Организатор незаконной вечеринки, 27-летний мужчина, задержан.

— На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей следственного управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, — сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее «Блокнот» писал о трагедии в Петербурге, где в последний день января рухнула крыша демонтируемого стадиона — погиб рабочий-высотник.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На Филиппинах умер пациент, заразившийся 2019-nCoV. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, инфицированный новым штаммом коронавируса 2019-nCoV. Информацию об этом передает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта смерть стала первым зарегистрированным случаем гибели от 2019-nCoV за пределами материкового Китая. По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 443 человек, выздоровели 332 […]