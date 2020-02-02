Россиян начнут проверять на иммунитет к вирусным заболеваниям

Исследователи говорят об анализе коллективного иммунитета с тем, чтобы можно было делать прогнозы, обезопасить граждан от различных инфекций и вирусов.

В России будет внедрена новая система мониторинга иммунитета граждан. Она поможет предотвратить различные биологические угрозы, распространение различных вирусных заболеваний и инфекций с эпидемиями. По данным Минздрава во второй половине текущего года у россиян уже начнут брать анализ, который определит иммунитет к различным вирусам.

Как сообщает сегодня «Ридус» со ссылкой на экспертов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первоначальный анализ – проверка иммунитета к инфекциям, от которых в России уже есть вакцины. Дело в том, что чем больше людей вакцинированы (имеют иммунитет), тем больше возможностей остановить распространение вируса, объясняют эксперты. А вот в случае снижения коллективного иммунитета возникает вероятность того, что вирусы, которые считали когда-то побежденными, могут вернуться. В качестве примера они привели ситуацию с корью, от которой за последние 2-3 года заболело большое количество людей, как взрослых, так и детей.

Помимо того, необходимость проверки иммунитета возникла в связи с тем, что многие взрослые не помнят, какими вирусными заболеваниями переболели в детстве, а их детские карточки в клиниках были утеряны.

Специалисты из исследовательского центра данные позволят в перспективе строить прогнозы по защищенности россиян с тем, чтобы повысить их безопасность. Пилотный проект уже осуществляется в девяти регионах России два года. В нем приняли участие 30 тысяч добровольцев. В этой связи уместно напомнить исследования итальянских и британских исследователей, которые пришли к выводу, что от частого «зависания» в Интернете слабнет иммунитет, и люди чаще болеют гриппом.

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